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Ракурс
Верховная Рада рассмотрит законопроект о функционировании украинского языка. Фото: Facebook

Верховная Рада сегодня продолжает рассмотрение языкового закона (ТРАНСЛЯЦИЯ)

12 мар 2019, 10:45
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Языковой закон 12 марта рассматривают на заседании Верховной Рады. Парламентарии планируют во втором чтении и в целом принять законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Депутаты также планируют рассмотреть ряд вопросов аграрной политики. В частности, это проекты законов о сельскохозяйственной кооперации, изменения касательно идентификации и регистрации животных, изменения в закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», а также изменения в некоторые законодательные акты по оптимизации системы государственного управления в сфере сельского хозяйства. Об этом говорится в повестке дня, размещенной на веб-странице парламента.

Также народные депутаты планируют рассмотреть проект закона о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований, изменения кесательно хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей. Планируется и рассмотрение проекта постановления об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019 года.

Напомним, 1 марта украинский парламент рассматривал во втором чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№ 5670-д).

Источник: Ракурс


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