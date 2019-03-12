В Венесуэле объявили режим ЧС. Фото: rost-info

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Чрезвычайное положение в Венесуэле принял парламент из-за масштабного отключения электроэнергии. Страна уже шестой день без света.

С предложением объявить режим ЧС выступил лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого почти все западные страны признают легитимным руководителем Венесуэлы. Он пояснил, что из-за отсутствия света гибнет много людей. Гуайдо также призвал граждан 12 марта выйти на улицы и митинговать. Об этом сообщает Reuters.

Все депутаты парламента единогласно поддержали предложение о чрезвычайном положении, его объявили на 30 дней. В этот период президенту разрешается перераспределять на борьбу с чрезвычайными ситуациями экономические и военные ресурсы.

Как известно, в Венесуэле из-за отсутствия света и электричества отменены занятия в школах, не работает ряд компаний и предприятий, а тяжелые пациенты массово гибнут в медицинских учреждениях.

Напомним, вечером 7 марта в результате масштабной аварии без электроэнергии остались 15 из 23-х штатов Венесуэлы. Правительство Венесуэлы, подконтрольное президенту Николасу Мадуро, сразу обвинило в «саботаже» гидроэлектростанцию, обеспечивающую электричеством большую часть страны. Граждане вышли на митинги, во время которых требовали восстановить электроснабжение, но это не помогло.

В парламенте Венесуэлы заявили, что масштабные отключения электричества в Венесуэле с ноября 2018 года по март 2019 года привели к гибели 79 человек. Так, тяжелые пациенты массово гибнут без систем жизнеобеспечения в обесточенных больницах.