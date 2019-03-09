Блэкаут в Венесуэле: за весь период отключений электричества погибли 79 человек (ВИДЕО)

Блэкаут в Венесуэле. Фото: PrimaMedia

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Масштабные отключения электричества в Венесуэле с ноября 2018 года по март 2019 года привели к гибели 79 человек.

В четверг, 7 марта, из-за отсутствия света в стране погибли два человека. Это люди, которые находились в больницах. Об этом сообщил депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес на собственной странице в Twitter.

«Последний национальный опрос больниц подтвердил, что в медицинских учреждениях из-за проблем с электричеством умерли 79 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта Венесуэла осталась без электроснабжения. Блэкаут наступил в столице Венесуэлы — Каракасе, а также 15 из 23 штатов страны. Правительство Венесуэлы, подконтрольное президенту Николасу Мадуро, сразу обвинило в «саботаже» гидроэлектростанцию, обеспечивающую электричеством большую часть страны.

Министр энергетики Луис Мотта пообещал, что блэкаут устранят в течение трех часов, однако этого не произошло. В стране состоялись митинги, во время которых люди требовали восстановить электроснабжение.