Реванш века: британец Леннокс Льюис заявил о готовности провести бой против американца Майка Тайсона за 100 млн долларов (ВИДЕО)

Ленокс Льюис и Майк Тайсон. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n119157-revansh-veka-britanec-lennoks-luis-zayavil-o-gotovnosti-provesti-boy-protiv-amerikanca-mayka.html

Racurs.ua

Леннокс Льюис, бывший трехкратный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, заявил о своей готовности провести реванш с легендарным американским боксером Майком Тайсоном.

За выход на ринг британец требует гонорар в сумме 100 млн долл. Об этом он заявил в комментарии Daily Mail.

«Вы знаете, я говорил людям, что готов вернуться в бокс за 100 млн долл. Так что, если вы серьезно настроены, то покажите мне контракт на этот поединок. Когда я смотрю на бывших боксеров, то задумываюсь, что именно заставляет их оставаться в спорте так долго. Причина одна, спорт — единственное, что они хорошо умеют делать», — отметил бывший боксер.

Как известно, чемпионский поединок между Льюисом и Тайсоном состоялся в 2002 году. Тогда трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе нокаутировал американского оппонента в восьмом раунде.

После этого Льюис вышел на ринг против Виталия Кличко и в напряженном поединке одержал победу, хоть и Кличко доминировал во время этого боя. Британец завершил профессиональную карьеру боксера в июне 2003 года.

Напомним, в начале марта в сети появилась информация, что стриминговая платформа DAZN предложила украинцу Владимиру Кличко миллиард гривен за проведение трех боев. Сообщалось, что Кличко-младший получил предложение подписать гарантированный контракт в размере 40 млн долл.