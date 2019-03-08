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Ракурс
Компания Tesla получила кредит от КНР. Фото: wikimedia

Кредиторы из Китая выдали компании Tesla займ в размере 521 млн долл. на строительство завода в Шанхае

8 мар 2019, 21:18
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Американская компания Tesla получила от Китая кредит на сумму 3,5 млрд юаней (521 млн долл.). Эти средства должны пойти на строительство завода в Шанхае.

Соглашение о получении кредита представители «Теслы» и китайские кредиторы подписали 8 марта. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Новый завод американской компании станет первым предприятием для Tesla за пределами Соединенных Штатов Америки, а также первым заводом в автомобильной промышленности в КНР со стопроцентным иностранным капиталом. Ожидается, что на этом заводе до 2020 года начнут собирать электрокары Model 3 и постепенно предприятие выйдет на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей.

Как сообщало летом 2018 года агентство Bloomberg, китайские инвесторы тогда заявляли о готовности Tesla вложить в этот проект 5 млрд долл., а также о возможности привлечения китайских средств для частичного финансирования проекта.

Напомним, 1 марта американская компания Tesla объявила о закрытии розничных магазинов. Отныне купить электроавтомобили этой компании можно будет в интернете. Представители компании заверили, что магазины с высокой посещаемостью, информационные центры и выставочные галереи продолжат работать.

Источник: Ракурс


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