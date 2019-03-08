Власти Австрии резко раскритиковали решение СБУ о запрете въезда в Украину австрийскому журналисту

Австрия выступила с резкой критикой в сторону украинских властей. Фото: Общественное пространство

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Racurs.ua

Запрет въезда в Украину сроком на один год журналисту австрийского телеканала ORF Кристину Вершютцу раскритиковали власти Австрии.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссл заявила, что действия Киева — «акт цензуры, который неприемлем в Европе». Об этом 8 марта сообщает DW.

«Мы осуждаем этот шаг, который является полностью несовместимым с фундаментальными европейскими ценностями, и требуем немедленной отмены запрета», — написала чиновник в Twitter.

Позицию главы МИД поддержал и канцлер Австрии Себастиан Курц. По информации агентства AFP, 11 марта в австрийское Министерство иностранных дел вызовут украинского посла в Вене.

Как известно, о запрете въезда на территорию Украины журналисту Кристиану Вершютцу 7 марта сообщила первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова.

Со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины на собственной странице в Facebook она написала, что австрийскому корреспонденту Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину на год. Спецслужба запретила ему въезд, потому что вроде бы журналист представляет угрозу украинской нацбезопасности.

«С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды. Он тиражировал фейки от „Раша тудей“, которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют с „ополченцами“», — говорится в тексте сообщения.

Напомним, в начале января 2019 года Служба безопасности Украины выдворила гражданина Беларуси Павла Карназицкого, который распространял антиукраинскую пропаганду. В спецслужбе заявили, что он неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористам ОРДЛО.