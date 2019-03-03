Промоутер Усика назвал имя потенциально первого соперника украинца в супертяжелом весе (ВИДЕО)

Александр Усик. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n118873-promouter-usika-nazval-imya-potencialno-pervogo-sopernika-ukrainca-v-supertyajelom-vese-video.html

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Первым соперником украинца Александра Усика в супертяжелом весе может стать камерунец Карлос Такам.

Представитель этой африканской страны может заменить россиянина Александра Поветкина. Об этом заявил промоутер украинца Эдди Хирн в интервью IFL TV.

По его словам, если поединок Усик-Поветкин не состоится, то украинский боксер встретится с Такамом.

«Будет ли Усик драться с Поветкиным? Возможно. Мы рассматриваем варианты с Поветкиным, Такамом. Но если он не проведет бой с Поветкиным, тогда Усик проведет с Такамом следующий поединок. Поветкин хочет провести один бой, а затем встретиться с Усиком. Увидим, как оно сложится», — отметил Хирн.

Карлос Такам — бывший чемпион мира по второстепенной версии WBF. На протяжении 2011−2012 годов этот спортсмен был чемпионом Африки. В 2017 году Такам претендовал на титул чемпиона мира в боях против Энтони Джошуа и Дерека Чисоры, но в обоих поединках потерпел поражения. Также африканец в свое время проиграл бой россиянину Александру Поветкину.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик свой следующий поединок проведет в США в мае 2019 года.

Напомним, украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа уже в 2020 году могут провести чемпионский поединок. Но сначала украинцу нужно дебютировать в супертяжелом весе и провести как минимум два поединка.