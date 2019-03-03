Дональд Трамп. Фото: znaj.ua

https://racurs.ua/n118872-severnaya-koreya-ne-budet-imet-ekonomicheskogo-buduschego-esli-ne-otkajetsya-ot-yadernogo.html

Racurs.ua

Корейская Народно-Демократическая Республика не будет иметь экономического будущего, если оставит себе ядерное оружие.

Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. При этом хозяин Белого дома отметил, что отношения с Северной Кореей кажутся ему «очень прочными», сообщает Reurets.

«Северная Корея будет иметь невероятное, блестящее экономическое будущее, если заключит с нами соглашение, но они не будут иметь его вообще, если сохранят ядерное оружие», — заявил американский лидер.

По информации СМИ, на вооружении в КНДР сейчас от 20 до 60 ядерных боеголовок, которые в случае размещения на межконтинентальных ракетах могут представлять угрозу для США.

Напомним, переговоры президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына завершились досрочно. Лидеры обеих стран не смогли достичь согласия по снятию санкций с КНДР и денуклеаризации страны. По словам американского лидера, глава Северной Кореи предлагал разоружить лишь отдельные районе страны, а не полностью полуостров.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Южная Корея отменили широкомасштабные военные учения на Корейском полуострове.