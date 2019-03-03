Масштабное ДТП в Москве: на кольцевой автодороге столкнулись почти 40 машин (ВИДЕО)

ДТП в Москве. Фото: сообщество «ДТП и ЧАО Москва» вКонтакте

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Масштабная авария произошла на Московской кольцевой автодороге из-за гололеда.

Вследствие непогоды участниками дорожно-транспортного происшествия стали по меньшей мере 35 автомобилей. Авария случилась в районе 59-го километра МКАД. Об этом 3 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

На одном участке автодороги столкнулись 16 машин, а неподалеку от этого ДТП произошла авария с участием 19 машин. В авариях пострадал по меньшей мере один человек.

Напомним, 2 марта на автодороге Киев — Одесса вблизи села Куриные Лозы Кривоозерского района Николаевской области случилось ДТП. В результате столкновения двух грузовых автомобилей погибли три человека.