На Луганщине гвардейцы задержали наемника террористической группировки

Задержали боевика ЛНР. Фото: Joint Forces Operation в Facebook

https://racurs.ua/n118870-na-luganschine-gvardeycy-zaderjali-naemnika-terroristicheskoy-gruppirovki.html

Racurs.ua

Наемника пророссийских боевиков задержали в Луганской области бойцы Национальной гвардии.

Украинца, который причастен к сотрудничеству с оккупантами, задержала на блокпосту дежурная смена 3-й оперативной бригады НГУ. Об этом 3 марта сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Во время проверки документов гвардейцы с помощью базы данных Национальной полиции установили, что гражданин подозревается в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации. Наемника террористов задержали и доставили в Беловодский отдел полиции.

Напомним, 12 января работники Старобельского отдела Нацполиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, который жил в селе Верхняя Покровка. Оказалось, что задержанный — бывший танкист пророссийской террористической организации ЛНР.