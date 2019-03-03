«Мы потеряли маму и хотим справедливости»: сын жертвы «Новичка» в Эймсбери написал письмо Путину

Владимир Путин получил письмо от сына жертвы «Новичка». Фото: Турпром

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Письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину написал сын гражданки Великобритании Дон Стерджесс, которая в 2018 году погибла в результате отравления российским нервнопаралитическим веществом «Новичок» в городе Эймсбери.

Британец Эван Хоуп призвал российского президента разрешить британским правоохранителям допросить шпионов Главного разведывательного управления Минобороны РФ, которых подозревают в применении «Новичка» на территории Великобритании. Об этом сообщает издание The Daily Mirror.

«Я обращаюсь к вам как к человеку, предоставить возможность нашим офицерам допросить этих людей в деле об убийстве моей матери», — говорится в письме 20-летнего парня.

В комментарии журналистам британец отметил, что российский лидер не должен покрывать убийц.

«Путину нужно отказаться от этих убийц, чтобы моя семья, наконец, смогла добиться справедливости. Мы потеряли нашу маму и все мы хотим справедливости. Он должен понимать это», — заявил Хоуп.

Напомним, в 2018 году пострадавший от отравления в британском Эймсбери 45-летний Чарли Роули нашел парфюмерный флакон, в котором находился «Новичок», на улице. Он подарил его своей спутнице Дон Стерджесс, которая позже скончалась в больнице от воздействия боевого отравляющего вещества.

Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия запретит нервнопаралитическое вещество «Новичок», которое стало всемирно известным после отравления в Великобритании.