Фильм о бойцах НГУ получил международную премию Emmy. Фото:

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Ракурс

Документальний фільм британського телеканалу Sky News «24 години в зоні ураження» (24 Hours In The Kill Zone) отримав міжнародну премію «Еммі».

Стрічка була знята на передовій в Україні кореспондентом Джоном Спарксом. Його знімальна група провела добу разом з українськими військовими зі спеціального штурмового підрозділу швидкого реагування Freedom Force. Журналіст зафіксував «24 години життя, смерті й терору» на лінії бойового зіткнення. Церемонія нагородження відбулася 23 листопада в Нью-Йорку, пише видання Sky News.

У фільмі показали, як відбувається сучасна війна. Українські нацгвардійці знаходяться лише за 200 м від противника та постійно перебувають під прицілом ворожих ударний FPV-дронів. За словами авторів, Україна фактично веде «війну майбутнього». Бойові дії відбувають в умовах, коли небом керують безпілотникиц.

Український продюсер фільму Азад Сафаров у Facebook поінформував, що це був єдиний фільм про Україну серед цьогорічних номінантів. Операція з порятунку, яку знімала команда, тривала шість годин.

Поки ви спали, ми виграли. Документальний фільм про українських воїнів отримав міжнародну премію Emmy! — йдеться у повідомленні.

Як відомо, міжнародна телевізійна премія «Еммі» (International Emmy Awards) щороку відзначає найкращі телевізійні проекти та новинні репортажі, створені за межами США.

Нагадаємо, цьогоріч на 98-й церемонії вручення премії «Оскар» нагороду за найкращий отримала картина «Битва за битвою» режисера Пола Томаса Андерсона. Перемогу в номінації «Найкращий актор» здобув Майкл Б. Джордан за роль у фільмі «Грішники». А найкращою акторкою стала Джессі Баклі, яка зіграла в стрічці «Гамнет».

Джерело: Sky News