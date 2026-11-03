Правоохранители установили 100 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке. Фото:

https://racurs.ua/n217203-siloviki-ustanovili-100-uchastnikov-stolknoveniy-v-petropavlovskoy-borschagovke.html

Ракурс

Сутички в Петропавлівській Борщагівці прокоментували українські силовики.

Встановлено особи близько 100 людей, які брали активну участь у масових заворушеннях. Тривають обшуки. Наразі вирішується питання про їх затримання і оголошення підозри. Про це 3 листопада розповів на брифінгу заступник голови Служби безпеки України Іван Рудницький.

Спецслужба відкрила провадження за статтями про перешкоджання діяльності Збройних сил України, поширення інформації про розташування Сил оборони та масові заворушення.

За словами Рудницького, організатори вчорашнього мітингу заздалегідь планували акцію, щоб викрасти військовослужбовця Нацгвардії та створити суспільний резонанс. Вже затримали жінку, яка видавала себе за медика, та водія швидкої.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що затримана жінка Валентина Молода намагалася «забрати з частини військового після СЗЧ». При цьому власного чоловіка, який також самовільно залишив службу, вона «переховувала вдома».

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що чотирьох травмованих військових із будинку в Петропавлівській Борщагівці «готували до госпіталізації», а саму будівлю використовували для «тимчасового розміщення військових». За його словами, військові частини мають власну медичну службу, а за потреби серйознішої допомоги солдатів направляють до лікарень.

При цьому Півненко назвав необґрунтованими вимоги мітингувальників відпустити ще 17 військовослужбовців.

Нагадаємо, в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом удень 2 листопада почалися сутички біля одного з приватних будинків, де перебували військові, повернуті із СЗЧ. Там лунали постріли й почалися бійки.

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Триває розслідування за ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.