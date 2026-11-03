Силовики задержали женщину, приехавшую на карете скорой помощи к дому в Петропавловской Борщаговке. Фото:

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Силовики затримали жінку, яка приїхала на кареті швидкої допомоги до будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

Ця жінка заздалегідь придбала автомобіль швидкої допомоги, одягнула форму медичного персоналу та разом із водієм щонайменше за три доби до подій проводила розвідку об'єкта. В її телефоні виявили фото та листування, зокрема з Телеграм-каналами, які почали масово поширювати інформацію про ситуацію в Петропавлівській Борщагівці. Про це 3 листопада заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передає ТСН.

За його словами, наразі правоохоронці з’ясовують її мотиви. При цьому посадовець припустив, що жінка мала особисту зацікавленість.

Не можна просто все скинути на діяльність провокаторів. Ця ситуація показала напруженість у суспільстві і те, що є проблеми, які потрібно вирішувати, — розповів він.

Також Буданов поінформував, що чоловіки, які потребували медичної допомоги, наразі перебувають у лікарні. І наголосив, що більшість тих, хто перебував у маєтку в Петропавлівській Борщагівці, не потребували допомоги лікарів.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Триває розслідування за ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Джерело: ТСН