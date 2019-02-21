Александр Усик. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/n118468-poedinok-usik-djoshua-mojet-sostoyatsya-v-2020-godu-promouter.html

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Украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа уже в следующем году могут провести чемпионский поединок.

До встречи с Джошуа украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе должен провести несколько поединков в супертяжелом весе. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, который представляет и Усика, и Джошуа, сообщает Sky Sports.

По словам Хирна, сначала украинцу нужно дебютировать в супертяжелом весе, например, против россиянина Александра Поветкина. Потом нужно провести как минимум еще один бой.

«А уже затем WBO сделает его обязательным претендентом на титул Джошуа. Я думаю, что их бой состоится весной 2020 года», — заверил промоутер.

Ранее Хирн заявлял, что менеджеры Усика договорились с представителями россиянина Поветкина относительно даты их боя.

Тем временем британец Энтони Джошуа в интервью vringe.com заявил, что украинцу Александру Усику придется непросто в первых боях в супертяжелом дивизионе. Ему придется встретиться с очень габаритными бойцами.

«Здесь важно нечто большее, не просто техника и мастерство. Здесь все зависит от твоей воли к победе. От того, на что ты готов пойти ради победы. Я знаю, что Усик хороший боксер», — отметил британский чемпион.

Напомним, в январе промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил о том, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик свой следующий поединок проведет в США в мае 2019 года.