Номер для Pink на Brit Awards поставили украинские режиссеры (ВИДЕО)

Певица Pink, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/n118467-nomer-dlya-pink-na-brit-awards-postavili-ukrainskie-rejissery-video.html

Racurs.ua

Номер для американской певицы Pink на вручении британской музыкальной премии BRIT Awards 2019 поставили трое украинских режиссеров.

Над номером Pink работали Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко совместно с американской компанией Freckled Sky и украинский Front Pictures, сообщает издание «Сегодня».

Отмечается, что в основу номера Pink лег перфоманс, который Freckled Sky вместе с режиссером Олегом Бондарчуком демонстрировали на шоу America Got Talent в 2015 году. Этот номер полностью адаптировали под Pink.

11-минутное выступление Pink на Brit Awards представляло собой сочетание нескольких песен певицы, украинки непосредственно работали над той его частью, которая пришлась на песню Try.

Видеографика, видеоинженерия и управление шоу легли на плечи компании Front Pictures.

Pink в этом году стала первым иностранным исполнителем, получившим британскую премию Brit Awards за выдающийся вклад в музыку.

Напомним, нынешнее вручение музыкальной премии BritAwards стало уже 38-м. Лучшей музыкальной группой была признана Gorillaz, а лучшим сольным исполнителем — рэпер STORMZY.