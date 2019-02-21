Кошка Карла Лагерфельда может унаследовать 200 млн долл. своего хозяина (ФОТО, ВИДЕО)

Кошка Карла Лагерфельда может унаследовать 200 млн долл. своего хозяина. Фото: Ридус

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Racurs.ua

Кошка известного модельера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт может стать его наследницей и получить 200 млн долл. При жизни немецкий дизайнер настаивал, что хочет оставить свое состояние любимице, но французские законы не разрешают передавать животным наследство.

Шупетт подарили модельеру на Рождество в 2011 году. С тех пор кошка бирманской породы регулярно участвовала в рекламных компаниях, Лагерфельд написал о ней книгу, а на ее Instagram-страницу подписаны 237 тыс. человек. Известный модельер посвятил своей питомице сумочки и брелоки, в которых преобладают черный и белый цвета. Об этом сообщает «Форбс».

На странице Шупетт в Instagram сегодня появилось фото, на котором Шупетт в траурной черной шляпке с вуалью. Под фото сообщается, что кошка благодарит всех за соболезнования и уходит «всем своим разбитым сердцем в траур».

«Я молюсь, чтобы ваши добрые слова и пожелания помогли мне шагнуть лапой в лучшее будущее без папочки Карла Лагерфельда и стать самостоятельной женщиной», — опубликовано в Instagram Шупетт.

В одном из интервью журналу New York Magazine модельер сообщал, что у кошки есть свои средства — около 3 млн долл. по рекламным контрактам за 2014 год.

Карл Лагерфельд в течение 36 лет работал в модном доме Chanel, где был художественным директором. За свою долгую карьеру он также сотрудничал с домами Chloe, Fendi и Krizia.

Напомним, ранее мы сообщали, что модельер долго болел, а в понедельник вечером его срочно госпитализировали. Он скончался от рака на 86-м году жизни во вторник утром.