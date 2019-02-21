Суд продлил арест подозреваемому в государственной измене крымскому судье Чернобуку

Продлили арест Валерию Чернобуку. Фото: Новости Винницы

https://racurs.ua/n118466-sud-prodlil-arest-podozrevaemomu-v-gosudarstvennoy-izmene-sude-chernobuku.html

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Подозреваемого в государственной измене судью Валерия Чернобука оставили под стражей до 27 марта 2019 года.

Решение о продлении содержания под стражей экс-главе Апелляционного суда Крыма принял Голосеевский районный суд Киева. Служители Фемиды частично удовлетворили ходатайство крымской прокуратуры. Об этом 21 февраля сообщает «Громадське».

В начале заседания адвокат Чернобука заявил ходатайство об отводе следственной судьи Натальи Чередниченко, но представитель обвинения Татьяна Косяченко выступила против отвода. Впоследствии защита выступила против продления ареста подозреваемому. Адвокат заявил, что в прошлый раз срок содержания под стражей был продлен для завершения назначенных в рамках следствия экспертиз, но они и сегодня не готовы. Суд все же принял решение о продлении ареста.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым о продлении срока содержания под стражей судье Валерию Чорнобуку, которого подозревают в государственной измене.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Чернобук призвал крымские суды осуществлять правосудие на основании законодательства России и поощрял служителей Фемиды к изучению российского законодательства и приобретения гражданства РФ. Чернобук подозрения в государственной измене отвергал, а также судился с парламентом, который в 2016 году уволил его с должности в связи с нарушением присяги.