Подозреваемому в государственной измене судье Чернобуку продлили срок ареста

Чернобук кардинально сменил имидж после того, как летом его объявили в розыск, фото — Факты

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Скандальному судье Валерию Чернобуку, которого подозревают в государственной измене, продлили срок ареста.

Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым о продлении срока его содержания под стражей, сообщает 28 декабря «Громадське».

Чернобук будет пребывать под стражей до 25 февраля включительно.

Бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука задержали 3 ноября в Киеве.

Его объявили в розыск в июле этого года. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Чернобук призывал крымские суды осуществлять правосудие на основании законодательства России, а служителей Фемиды — учить российское законодательство, а также получать гражданство РФ.

Чернобук подозрения в государственной измене отвергал, а также судился с парламентом, который в 2016 году уволил его с должности в связи с нарушением присяги.

В начале декабря Верховный суд был вынужден опровергать информацию о восстановлении Чернобука в должности. Суд объяснил, что его решение о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады от 29 сентября 2016 года не является основанием для возвращения истца на работу в суд, а его дальнейшую судьбу решит Высший совет правосудия.

Верховный суд согласился с доводами Чернобука о том, что решение парламента, который уволил 29 судей, приняли с процедурными нарушениями.