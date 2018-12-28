Підозрюваному в державній зраді судді Чорнобуку продовжили термін арешту

Чорнобук кардинально змінив імідж після того, як влітку його оголосили у розшук, фото — Факти

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Скандальному судді Валерію Чорнобуку, якого підозрюють у державній зраді, продовжили термін арешту.

Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури АР Крим про подовження терміну його тримання під вартою, повідомляє 28 грудня «Громадське».

Чорнобук перебуватиме під вартою до 25 лютого.

Колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука затримали 3 листопада у Києві.

Його оголосили у розшук в липні цього року. Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Чорнобук закликав кримські суди здійснювати правосуддя на підставі законодавства Росії і заохочував служителів Феміди до вивчення російського законодавства та набуття громадянства РФ.

Чорнобук підозри у державній зраді відкидав, а також судився із парламентом, який у 2016 році звільнив його з посади у зв’язку з порушенням присяги.

На початку грудня Верховний суд був вимушений заперечувати інформацію про відновлення Чорнобука на посаді. Суд пояснив, що його рішення про визнання незаконною та скасування постанови Верховної Ради від 29 вересня 2016 року не є підставою для повернення позивача до роботи в суді, а його подальшу долю вирішуватиме Вища рада правосуддя.

Верховний суд погодився із доводами Чорнобука про те, що рішення парламенту, який звільнили 29 суддів, ухвалили із процедурними порушеннями.