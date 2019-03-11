Из-за проблем с поставками электроэнергии в Венесуэле рухнула добыча нефти — СМИhttps://racurs.ua/n119258-iz-za-problem-s-postavkami-elektroenergii-v-venesuele-ruhnula-dobycha-nefti-smi.htmlRacurs.ua
Добыча нефти в Венесуэле резко упала из-за масштабных проблем с поставками электричества, которые начались в прошлый четверг в большинстве регионов страны.
Об этом агентству Bloomberg стало известно от источника в министерстве нефтяной промышленности Венесуэлы.
Отмечается, что эта отрасль очень зависит от электроэнергии, поэтому в некоторых регионах Венесуэлы добыча нефти вообще прекратилась и нефтяные вышки закрыты.
Источник агентства не предоставил деталей относительно объема или продолжительности перебоев с добычей нефти, но описал сокращение как «серьезные».
По информации экспертов Energy Aspects Ltd, производство нефти в Венесуэле временно сократилось до 500 тыс. баррелей в день, что на 50% ниже, чем январские 1,1 млн баррелей в день.
Источник отмечает, что министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо на этой неделе планирует предоставить информацию о сложившейся ситуации.
Нефтяная промышленность Венесуэлы в последние годы значительно пострадала из-за сокращения производства, отсутствия инвестиций и оттока подготовленных и опытных менеджеров и работников.
Напомним, вечером 7 марта в результате масштабной аварии без электроэнергии остались 15 из 23-х штатов Венесуэлы.