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Проблемы с электроэнергией привели к уменьшению добычи нефти в Венесуэле

Из-за проблем с поставками электроэнергии в Венесуэле рухнула добыча нефти — СМИ

11 мар 2019, 23:56
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Добыча нефти в Венесуэле резко упала из-за масштабных проблем с поставками электричества, которые начались в прошлый четверг в большинстве регионов страны.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от источника в министерстве нефтяной промышленности Венесуэлы.

Отмечается, что эта отрасль очень зависит от электроэнергии, поэтому в некоторых регионах Венесуэлы добыча нефти вообще прекратилась и нефтяные вышки закрыты.

Источник агентства не предоставил деталей относительно объема или продолжительности перебоев с добычей нефти, но описал сокращение как «серьезные».

По информации экспертов Energy Aspects Ltd, производство нефти в Венесуэле временно сократилось до 500 тыс. баррелей в день, что на 50% ниже, чем январские 1,1 млн баррелей в день.

Источник отмечает, что министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо на этой неделе планирует предоставить информацию о сложившейся ситуации.

Нефтяная промышленность Венесуэлы в последние годы значительно пострадала из-за сокращения производства, отсутствия инвестиций и оттока подготовленных и опытных менеджеров и работников.

Напомним, вечером 7 марта в результате масштабной аварии без электроэнергии остались 15 из 23-х штатов Венесуэлы.


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