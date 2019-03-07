Космический аппарат проехался по поверхности обратной стороны Луны. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n119116-kosmicheskiy-apparat-proehalsya-po-poverhnosti-obratnoy-storony-luny-foto.html

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Космический аппарат «Юйту-2» проехал 127 м по поверхности Луны. Такой путь ему удалось преодолеть за три лунных дня.

Луноход «Юйту-2» отправил на Землю снимки, подтверждающие факт поездки. На изображениях запечатлены следы от колес лунохода и камни, сообщается на сайте Планетарного общества.

На данный момент луноход находится в спящем режиме. Сообщается, что свою миссию он продолжит 10 марта после окончания лунного полдня. Луноход «Юйту-2» исследует валуны с помощью камер и спектрометра, чтобы выяснить минеральный состав и происхождение пород на обратной стороне Луны. Отмечается, что предшественник этого аппарата луноход «Юйту» во время миссии смог проехать всего 114 м.

Напомним, космическая станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйтй-2» совершила посадку на обратной стороне луны еще 3 января. За период пребывания в космосе было совершено несколько миссий: сделано панорамное фото обратной стороны Луны и проведен первый биологический эксперимент по выращиванию хлопка в космосе.