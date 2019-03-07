Главные новости за 7 марта: «дело Тимошенко», последний день снятия кандидатов в президенты, обыски у Гладковских

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n119115-glavnye-novosti-za-7-marta-delo-timoshenko-posledniy-den-snyatiya-kandidatov-v-prezidenty.html

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Сегодня продолжила развиваться ситуация вокруг резонансной попытки подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Генеральная прокуратура назвала имена заказчика и задержанных, а также обнародовала переписку организаторов подкупа. По словам еще одного кандидата в президенты — лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, история с подкупом кандидата была придумана на Банковой и напоминает ей американскую кинокомедию «Тупой и еще тупее». Генпрокурор Юрий Луценко отреагировал на это заявление, отметив, что с лидером «Батькивщины» у него ассоциируется фильм «Сбрось маму с поезда».

Сегодня последний день, когда кандидаты в президенты могут отказаться от участия в выборах. Так, Евгений Мураев решил отказаться в пользу Александра Вилкула. Кроме того, Центризбирком отменил регистрацию кандидата Сергея Кривоноса, который вчера объявил о снятии своей кандидатуры в пользу Петра Порошенко.

Мэр Львова Андрей Садовый и кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко сегодня подписали соглашение, согласно которому Садовый снимает свою кандидатуру, а Гриценко обязуется «быть честным».

По наблюдениям Комитета избирателей Украины, треть кандидатов фактически не проводят избирательную кампанию.

Продолжается расследование ситуации с коррупцией в оборонной сфере. Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря, у также в других подозреваемых, среди которых директор «Интер сталь ЛТД» Андрей Рогоза и бизнесмен Виталий Жуков. Кроме того, суд арестовал должностных лиц оборонного предприятия «Спецтехноэкспорт».

В федеральном суде Вашингтона обсуждается мировое соглашение, согласно которому 200 млн долл. США бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко распределят между лицами и странами, которые на них претендуют. Американские прокуроры разделили дело Лазаренко на уголовное и гражданское производство.