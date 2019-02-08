Компания Mazda представила юбилейный родстер MX-5 (ФОТО, ВИДЕО)

«Мазда» презентовала юбилейное авто. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n117900-kompaniya-mazda-predstavila-ubileynyy-rodster-mx-5-foto-video.html

Racurs.ua

Японская компания Mazda (Мазда) представила в Чикаго (Соединенные Штаты Америки) юбилейную версию родстера MX-5 30th Anniversary Edition.

Новинка получила двухдверный кузов, эксклюзивный цвет и специальное оснащение. Автопроизводитель обещает выпустить лишь 3 тыс. экземпляров такой машины. Об этом сообщает Motor1.

Родстер покрасили в оранжевый цвет, он получил название Racing Orange. Машину «обули» в кованые алюминиевые колеса Rays ZE40 RS30, оснастили амортизаторами Bilstein и механическим дифференциалом повышенного трения. В салоне установили сиденья Recaro с комбинированной отделкой кожи, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему Bose.

Двигатель в юбилейного авто двухлитровый Skyactiv-G с мощностью 184 лошадиных силы и 205 Нм крутящего момента. Машина комплектуется шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Напомним, компания Toyota (Тойота) показала модель внедорожника Land Cruiser Heritage Edition, посвященную эволюции автомобиля. Особая версия Land Cruiser (Ленд Крузер) имеет два ряда сидений, 18-дюймовые алюминиевые колеса BBS и доступна всего в двух цветах.