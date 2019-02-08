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«Мазда» презентовала юбилейное авто. Фото: flickr.com

Компания Mazda представила юбилейный родстер MX-5 (ФОТО, ВИДЕО)

8 фев 2019, 12:43
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Японская компания Mazda (Мазда) представила в Чикаго (Соединенные Штаты Америки) юбилейную версию родстера MX-5 30th Anniversary Edition.

Новинка получила двухдверный кузов, эксклюзивный цвет и специальное оснащение. Автопроизводитель обещает выпустить лишь 3 тыс. экземпляров такой машины. Об этом сообщает Motor1.

Родстер покрасили в оранжевый цвет, он получил название Racing Orange. Машину «обули» в кованые алюминиевые колеса Rays ZE40 RS30, оснастили амортизаторами Bilstein и механическим дифференциалом повышенного трения. В салоне установили сиденья Recaro с комбинированной отделкой кожи, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему Bose.

Двигатель в юбилейного авто двухлитровый Skyactiv-G с мощностью 184 лошадиных силы и 205 Нм крутящего момента. Машина комплектуется шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Представлена новая «Мазда». Фото: Motor1

Напомним, компания Toyota (Тойота) показала модель внедорожника Land Cruiser Heritage Edition, посвященную эволюции автомобиля. Особая версия Land Cruiser (Ленд Крузер) имеет два ряда сидений, 18-дюймовые алюминиевые колеса BBS и доступна всего в двух цветах.


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