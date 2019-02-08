Без загранпаспорта украинцы смогут посещать еще одну страну. Фото: Загранпаспорт

https://racurs.ua/n117899-bez-zagranpasporta-ukraincy-smogut-poseschat-esche-odnu-stranu.html

Racurs.ua

Без загранпаспорта украинцы смогут посещать еще одну страну. Для въезда в Грузию можно будет предоставить только внутренний паспорт.

Отмечается, что соглашение, подписанное между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, вступает в силу с 1 марта 2019 года, сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

Таким образом, с 1 марта украинцы смогут путешествовать в Грузию без заграничного паспорта. При прохождении пограничного контроля в Грузии гражданам Украины будет достаточно предоставить внутренний паспорт в форме ID-карты, который содержит бесконтактный электронный носитель.

Отмечается, что гражданам Украины разрешено находиться на территории Грузии без виз и оформления вида на жительство в течение одного года. Данные изменения были внесены 8 июня 2015 года. Также сообщается, что срок пребывания в стране автоматически обновляется при каждом новом въезде в Грузию.

Также украинцам, въехавшим в Грузию, советуют становиться на консульский учет в Посольстве Украины, если запланированный срок пребывания в стране превышает три месяца.