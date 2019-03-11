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Ракурс
Чиновник общества «Винницагаз» систематически получал взятки. Фото: пресс-центр СБУ

На систематических взятках погорел чиновник компании «Винницагаз» (ФОТО)

11 мар 2019, 16:41
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На получении взятки задержали чиновника публичного акционерного общества «Винницагаз», злоумышленник систематически требовал деньги от местных жителей и представителей коммерческих структур.

За определенные суммы средств делец обещал без проблем подключать объекты газораспределительных систем. От одного из местных бизнесменов коррупционер получил 10 тыс. грн, за взятку обещал согласовать проект технической документации нежилого помещения в областном центре. Правоохранители задержали злоумышленника вблизи рабочего места после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 368−3 (подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, в частности для привлечения к ответственности других лиц возможно причастных к противоправной деятельности. Ожидается, что фигурантам дела вскоре сообщат о подозрении.

В коррупции разоблачили сотрудника ПАО «Винницагаз». Фото: пресс-центр СБУ

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины на получении взятки в сумме 1 млн долл. задержали бывших чиновников ПАО «Укргаздобыча». Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры сообщили задержанным о подозрении. В суд направили ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: Ракурс


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