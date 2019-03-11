Компания «Фармак» заявляет, что аналог «Корвалола» может выпускаться любым производителем только с измененным названием. Фото: Экономическая правда

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Препарат «Корвалол», созданный Киевским химико-фармацевтическим заводом им. М. Ломоносова, правопреемником которого является компания «Фармак», может производить любая фармацевтическая компания под своим названием.

Монополии на сам препарат нет, вопрос только в названии. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал директор по правовому обеспечению ПАО «Фармак» Дмитрий Таранчук.

По его словам, «Корвалол» — это генерический препарат, его состав и действующее вещество не охраняются патентом.

«Такой препарат может выпускать любой украинский или иностранный производитель. Но только нужно, чтобы у препарата другого производителя было другое название, не схожее с обозначением, принадлежащим „Фармак“ уже много лет», — сказал Таранчук.

Он отметил, что сейчас у компании «Фармак» идет судебный спор за использование названия препарата — торговой марки «Корвалол». Окончательное решение по этому спору должен вынести Верховный суд.

«Заседание Большой палаты Верховного суда должно состояться 7 мая. Мы очень надеемся, что уже в составе Большой палаты Верховного суда дело будет рассмотрено полно и объективно. Я очень верю, что в Украине все-таки есть правосудие, и мы надеемся на справедливое и законное решение», — добавил Таранчук.

Как сообщалось ранее, исключительное право компании «Фармак» на «Корвалол» подтверждено в Армении, Азербайджане, Болгарии, Казахстане, Латвии, Узбекистане, Польше, Молдове, Таджикистане, а также в ряде других стран. «Корвалол» имеет зарегистрированную торговую марку.

В 2017 году апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала «Корвалол Corvalolum» компании «Фармак» хорошо известной торговой маркой в Украине. Фармкомпания «Дарница» с 2005 года выпускает препарат с таким же названием, по сообщениям СМИ, отобрав долю рынка «Фармака».