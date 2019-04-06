У Криму блокують 12 українських сайтів та дві соцмережі. Фото: Skesov.ru

https://racurs.ua/ua/n120415-u-krymu-blokuut-12-ukrayinskyh-saytiv-ta-dvi-socmereji-infografika.html

Ракурс

Окупаційна влада у Криму блокує доступ до 12 українських інформаційних сайтів та двох соцмереж.

Доступ до 12 українських інтернет-ЗМІ заблоковано повністю, неможливо відвідати ще близько 30 українських ресурсів, доступ до яких заблоковано частково, повідомляється у дослідженні Кримської правозахисної групи.

Наразі на території Криму свої послуги надають 10 інтернет-провайдерів, які повністю блокують доступ до сайтів: Чорноморської телерадіокомпанії, Цензор. нет, След. нет, 5 каналу, 15 хвилин, Фокуса, Депо, Української правди, РБК-України, Укрінформа, Главкома, Uainfo. Також ці провайдери не надають доступу до соцмережі LinkedIn та мессенджера Тelegram.

Повідомляється, що лише під час спроби зайти на декілька сайтів висвічується попередження від Роскомнадзору про заборону, в інших випадках видає помилку 403.

У Кримській правозахисній групі повідомили, що блокуються навіть ті сайти, які не внесено у перелік заборонених інтернет-ресурсів.