Санкції проти Венесуели: США розширили обмеження ще на дві компанії

Санкції проти Венесуели запровадили США. Фото: Хабар 24

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Санкції проти Венесуели розширили США. Так, Штати запровадили нові санкції проти 34 танкерів нафтового концерну PDVSA, а також щодо двох венесуельських компаній.

Нові санкції введено щодо компаній та танкерів, які перевозили нафту до Куби, повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив про засудження підтримки Кубою режиму Ніколаса Мадуро та співпрацю з президентом Венесуели. За його словами, США схиляються до притягнення до відповідальності кубинського режиму за участь у венесуельській кризі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США запровадили санкції проти державного венесуельського нафтового концерну PDVSA ще наприкінці січня. Згідно з цими обмеженнями, Венесуелі дозволялось продавати нафту на американському ринку, проте кошти від продажу будуть переводитися на рахунки, до яких немає доступу у нинішнього керівництва країни. Всі вони підуть на підтримку опозиційного лідера Хуана Гуайдо.

До речі, сьогодні, 6 квітня, у Венесуелі має відбутися масова акція протесту проти режиму Мадуро.