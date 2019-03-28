Криза у Венесуелі: лідер опозиції назвав дату повалення влади президента Мадуро

Хуан Гуайдо, фото: prm.ua

https://racurs.ua/ua/n119979-kryza-u-venesueli-lider-opozyciyi-nazvav-datu-povalennya-vlady-prezydenta-maduro.html

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Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо назвав дату повалення влади президента країни Ніколаса Мадуро.

За його словами, 6 квітня розпочнуться «перші тактичні дії» операції «Свобода», котра призведе до припинення правління Мадуро. Про це опозиціонер заявив у своєму Твіттері.

«Цього дня ми повинні бути готові, підготовлені й організовані, — наголошує політик. — Порятунок Венесуели в наших руках!».

Судячи з усього, опозиція на цю дату запланувала проведення масштабних вуличних акцій.

Гуйдо зазначає, що цього тижня має бути завершене формування по всій країні «комітетів з допомоги та свободи».

Крім того, політик закликає жителів Венесуели вийти на акції протесту цієї суботи, 30 березня, щоб вимагати припинення узурпації влади і стабільного забезпечення основних потреб населення — електроенергії, води, газу та транспорту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вчора пригрозив втрутитися в разі відмови Росії вивести свої війська з Венесуели. За словами Трампа, у США є всі необхідні для цього можливості. Минулого тижня літаками до Венесуели прибули близько сотні російських військових, котрі привезли з собою 35 т вантажу.