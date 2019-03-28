Кризис в Венесуэле: лидер оппозиции назвал дату свержения президента Мадуро

Хуан Гуайдо, фото: prm.ua

https://racurs.ua/n119979-krizis-v-venesuele-lider-oppozicii-nazval-datu-sverjeniya-prezidenta-maduro.html

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назвал дату свержения власти президента страны Николаса Мадуро.

По его словам, 6 апреля начнутся «первые тактические действия» операции «Свобода», которая приведет к прекращению правления Мадуро. Об этом оппозиционер заявил в своем Твиттере.

«В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы, — отмечает политик. — Спасение Венесуэлы в наших руках!».

Судя по всему, оппозиция на эту дату запланировала проведение масштабных уличных акций.

Гуйдо отмечает, что на этой неделе должно быть завершено формирование по всей стране «комитетов помощи и свободы».

Кроме того, политик призывает жителей Венесуэлы выйти на акции протеста в эту субботу, 30 марта, чтобы потребовать прекращения узурпации власти и стабильного обеспечения основных потребностей населения — электроэнергии, воды, газа и транспорта.

Напомним, президент США Дональд Трамп вчера пригрозил вмешаться в случаи отказа России вывести свои войска из Венесуэлы. По словам Трампа, в США есть все необходимые для этого возможности. На прошлой неделе самолетами в Венесуэлу прибыли около сотни российских военных, которые привезли с собой 35 т груза.