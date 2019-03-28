Связь между загрязненным воздухом и психозами у подростков обнаружили ученые. Фото: Антикор Запорожье

https://racurs.ua/n119978-svyaz-mejdu-zagryaznennym-vozduhom-i-psihozami-u-podrostkov-obnarujili-uchenye.html

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Психические расстройства у подростков может вызвать загрязненный воздух. К таким выводам пришли ученые Королевского колледжа Лондона.

В исследовании приняли участие 2 тыс. подростков из больших городов и сельской местности, сообщается в журнале JAMA Psychiatry.

У 623-х подростков в возрасте 12−18 лет был по меньшей мере один психотический эпизод, когда им казалось, что за ними следят или они слышали голоса в голове. Такие расстройства были у каждые 12 подростков из 20, проживающих в крупных городах, и лишь у семи из 20 подростков, проживающих в сельской местности.

Согласно данным исследования, наиболее высокий процент подростков, которые пожаловались на психоз среди тех, кто проживает в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха.

В ходе исследования ученые также учитывали наследственность подростков, наличие у родственников психических заболеваний и образ жизни детей. По словам ученых, исследование было проведено именно среди подростков, так как они являются наиболее уязвимыми к изменениям в окружающей среде.