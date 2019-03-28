Brexit: восемь вариантов выхода из ЕС отклонил британский парламент

Brexit: восемь вариантов выхода Британии из ЕС отклонил парламент. Фото: Переправа

https://racurs.ua/n119977-brexit-vosem-variantov-vyhoda-iz-es-otklonil-britanskiy-parlament.html

Ракурс

Выход Великобритании из ЕС вновь не смогли согласовать депутаты Палаты общин. На голосовании ни один из восьми предложенных вариантов Brexit не получил большинства голосов.

Британские парламентарии не поддержали вариант создания таможенного союза с ЕС после выхода страны из Союза, сообщает «Медуза».

Депутаты Палаты общин также не проголосовали и за вариант вынесения на референдум любое соглашение ЕС по Brexit.

По словам министра Стивена Баркли, план по выходу из ЕС, предложенный премьер-министром Терезой Мэй, является единственным правильным и возможным на данном этапе, поскольку голосование в парламенте не дало никаких результатов.

Ранее Мэй заявила, что уйдет с поста премьер-министра, если парламент поддержит ее вариант Brexit, хотя депутаты уже дважды отклоняли ее предложение.

Ожидается, что завтра, 29 марта, на голосование в парламент будет вынесен новый вариант Brexit, предложенный правительством. Если за него не проголосуют, то, начиная с 1 апреля депутаты будут искать новые пути выхода из ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Мэй попросила отсрочку по Brexit. В ЕС согласились продлить этот срок до 22 мая. Для этого необходимо, чтобы британский парламент согласовал проект решения по Brexit.