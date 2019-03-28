Brexit: вісім варіантів виходу з ЄС відхилив британський парламент. Фото: Переправа

https://racurs.ua/ua/n119977-brexit-visim-variantiv-vyhodu-z-ies-vidhylyv-brytanskyy-parlament.html

Ракурс

Вихід Великої Британії з ЄС знову не змогли узгодити депутати Палати громад. На голосуванні жоден з восьми запропонованих варіантів Brexit не отримав більшості голосів.

Британські парламентарії не підтримали варіант створення митного союзу з ЄС після виходу країни з Союзу, повідомляє «Медуза».

Депутати Палати громад також не проголосували і за варіант винесення на референдум будь-якої угоди ЄС з Brexit.

За словами міністра Стівена Барклі, план виходу з ЄС, запропонований прем'єр-міністром Терезою Мей, є єдиним правильним і можливим на даному етапі, оскільки голосування в парламенті не дало жодних результатів.

Раніше Мей заявила, що піде з поста прем'єр-міністра, якщо парламент підтримає її варіант Brexit, хоча депутати вже двічі відхиляли її пропозицію.

Очікується, що завтра, 29 березня, на голосування в парламент буде винесено новий варіант Brexit, запропонований урядом. Якщо за нього не проголосують, то, починаючи з 1 квітня депутати будуть шукати нові шляхи виходу з ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мей попросила відстрочку по Brexit. В ЄС погодилися продовжити цей термін до 22 травня. Для цього необхідно, щоб британський парламент узгодив проект рішення по Brexit.