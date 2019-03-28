Захоплений танкер прямує до Мальти

https://racurs.ua/ua/n119976-migranty-zahopyly-tanker-yakyy-pidibrav-yih-u-seredzemnomu-mori.html

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У Середземному морі мігранти захопили танкер Elhiblu, котрий врятував їх вчора біля узбережжя Лівії.

Судно під прапором острівної тихоокеанської держави Палау, що прямувало до Лівії, за шість морських миль від столиці країни Тріполі несподівано змінило напрямок руху й вирушило на північ, капітан встиг подати сигнал тривоги. Судячи з усього, врятовані мігранти захопили корабель після того, як зрозуміли, що їх повертають до Лівії, повідомляє видання Deutsche Welle.

Загалом судно підняло на борт 108 мігрантів.

Представники мальтійської армії заявили, що захоплений танкер прямує до їхнього острова або до сусіднього невеликого італійського вулканічного острова Лампедуза. Армія країни приведена в бойову готовність, влада Мальти заявляє, що не має наміру приймати цих мігрантів.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні у своєму Твіттері назвав мігрантів, котрі захопили танкер, «піратами» й пообіцяв, що Італію вони зможуть побачити лише в бінокль. За його словами, це перший випадок піратства, здійснений мігрантами у відкритому морі.

Нагадаємо, у червні минулого року французька поліція «виселила» понад 350 мігрантів, які облюбували один із корпусів університету в Парижі. Збитки, завдані університету від проживання там мігрантів, оцінені у 800 тис. євро.