Учені протягом довгого часу шукають ще одну планету Сонячної системи

https://racurs.ua/ua/n119975-na-okrayini-sonyachnoyi-systemy-moje-perehovuvatysya-ne-dev-yata-planeta-a-schos-bilsh.html

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Астрономи протягом багатьох років шукають ще одну планету у віддалених районах Сонячної системи.

Її існування може пояснити особливості орбіт низки транснептунових об'єктів, котрі, скоріше за все, зазнали впливу з боку невідомого масивного тіла. Однак група астрофізиків з Британії та США нещодавно знайшла альтернативне пояснення цьому явищу, яке вони вважають більш правдоподібними, повідомляє видання Science Alrert.

Замість одного великого об'єкта особливості орбіт можуть бути викликані комбінованою силою тяжіння низки менших небесних тіл поясу Койпера або транснептунових об'єктів (ТНО).

Дослідники створили комп’ютерну модель відокремлених ТНО, планет Сонячної системи (і їхніх сил тяжіння), а також величезного диска невеликих об'єктів, розташованих за орбітою Нептуна.

Експериментуючи з такими факторами як маса, ексцентричність і орієнтація диска, дослідники змогли відтворити нестандартні орбіти окремих ТНО.

«Якщо ви вилучите з моделі дев’яту планету, а замість неї використаєте безліч дрібних об'єктів, розкиданих по широкій області, колективні взаємодії між цими об'єктами можуть так само легко пояснити ексцентричні орбіти, які ми бачимо в деяких ТНО», — зазначає астрофізик Антранік Сефіліан з Кембриджського університету (Велика Британія).

У цієї теорії є одна проблема: для того, щоб створювати спостережуваний ефект, колективна маса об'єктів поясу Койпера повинна становити хоча б кілька мас Землі.

Поточні оцінки, однак, визначають масу пояса Койпера всього в межах від 4% до 10% маси Землі.

Але, згідно з моделями формування Сонячної системи, вона повинна бути набагато більшою. Ймовірно, вчені наразі відкрили лише невелику частину об'єктів поясу Койпера.

Гіпотеза про існування дев’ятої планети була вперше озвучена у 2016 році.

Астрономи, котрі вивчали карликову планету в поясі Койпера, помітили, що кілька транснептунових об'єктів були «відірвані» від сильного гравітаційного впливу газових гігантів Сонячної системи і мали дивні кругові орбіти, які відрізнялися від решти тіл поясу Койпера.

Крім того, орбіти цих об'єктів були згруповані разом так, що це не виглядало як випадковість. Щось, здавалося, затягнуло їх на цю позицію. Згідно з моделюванням, це могла зробити досі не відома планета-гігант.

Поки що цю планету знайти не вдається. Це не дивно, оскільки існують значні технічні проблеми для того, щоб побачити темний об'єкт так далеко від Землі, особливо якщо ми не знаємо, де він знаходиться. Але пошуки, що затягнулися, спонукають учених шукати альтернативні пояснення.

«Також можливо, що обидві теорії можуть бути правдивими — може існувати масивний диск і дев’ята планета», — наголошує Сефіліан.

Нагадаємо, торік американський астроном знайшов докази «незаконності» позбавлення Плутона статусу дев’ятої планети Сонячної системи.