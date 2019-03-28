Ученые в течение долгого времени ищут еще одну планету Солнечной системы

https://racurs.ua/n119975-na-okraine-solnechnoy-sistemy-mojet-skryvatsya-ne-devyataya-planeta-a-nechto-bolee-neojidannoe.html

Ракурс

Астрономы в течение многих лет ищут еще одну планету в отдаленных районах Солнечной системы.

Ее существование может объяснить особенности орбит ряда транснептуновых объектов, которые, скорее всего, подверглись воздействию со стороны неизвестного массивного тела. Однако группа астрофизиков из Британии и США недавно нашла альтернативное объяснение этому явлению, которое они считают более правдоподобными, сообщает издание Science Alrert.

Вместо одного большого объекта особенности орбит могут быть вызваны комбинированной силой притяжения ряда меньших небесных тел пояса Койпера или транснептуновых объектов (ТНО).

Исследователи создали компьютерную модель обособленных ТНО, планет Солнечной системы (и их сил притяжения), а также огромного диска небольших объектов, расположенных за орбитой Нептуна.

Экспериментируя с такими факторами как масса, эксцентричность и ориентация диска, исследователи смогли воспроизвести нестандартные орбиты отдельных ТНО.

«Если вы удалите из модели девятую планету, а вместо нее используете множество мелких объектов, разбросанных по широкой области, коллективные взаимодействия между этими объектами могут так же легко объяснить эксцентричные орбиты, которые мы видим в некоторых ТНО», — отмечает астрофизик Антраник Сефилиан из Кембриджского университета (Великобритания).

В этой теории есть одна проблема: для того, чтобы создавать наблюдаемый эффект, коллективная масса объектов пояса Койпера должна составлять хотя бы несколько масс Земли.

Текущие оценки, однако, определяют массу пояса Койпера всего в пределах от 4% до 10% массы Земли.

Но, согласно моделями формирования Солнечной системы, она должна быть гораздо больше. Вероятно, ученые пока открыли лишь небольшую часть объектов пояса Койпера.

Гипотеза о существовании девятой планеты была впервые озвучена в 2016 году.

Астрономы, изучавшие карликовую планету в поясе Койпера, заметили, что несколько транснептуновых объектов были «оторваны» от сильного гравитационного воздействия газовых гигантов Солнечной системы и имели странные круговые орбиты, которые отличались от остальных тел пояса Койпера.

Кроме того, орбиты этих объектов были сгруппированы вместе так, что это не выглядело как случайность. Что-то, казалось, затянуло их на эту позицию. Согласно моделированию, это могла сделать до сих пор не известная планета-гигант.

Пока эту планету найти не удается. Это неудивительно, поскольку существуют значительные технические проблемы для того, чтобы увидеть темный объект так далеко от Земли, особенно если мы не знаем, где он находится. Но затянувшиеся поиски побуждают ученых искать альтернативные объяснения.

«Также возможно, что обе теории могут быть правдивыми — может существовать массивный диск и девятая планета», — отмечает Сефилиан.

Напомним, в прошлом году американский астроном обнаружил доказательства «незаконности» лишение Плутона статуса девятой планеты Солнечной системы.