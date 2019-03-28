Захваченный танкер направляется к Мальте

https://racurs.ua/n119976-migranty-zahvatili-tanker-podobravshiy-ih-v-sredizemnom-more.html

Ракурс

В Средиземном море мигранты захватили танкер Elhiblu, который спас их вчера у побережья Ливии.

Судно под флагом островного тихоокеанского государства Палау, направлявшегося в Ливию, за шесть морских миль от столицы страны Триполи неожиданно изменило направление движения и отправилось на север, капитан успел подать сигнал тревоги. Судя по всему, спасенные мигранты захватили корабль после того, как поняли, что их возвращают в Ливию, сообщает издание Deutsche Welle.

Всего судно подняло на борт 108 мигрантов.

Представители мальтийской армии заявили, что захваченный танкер направляется к их острову или к соседнему небольшому итальянскому вулканическому острову Лампедуза. Армия страны приведена в боевую готовность, власти Мальты заявляют, что не намерены принимать этих мигрантов.

Министр внутренних дел Италии Сальвини в своем Твиттере назвал мигрантов, захвативших танкер, «пиратами» и пообещал, что Италию они смогут увидеть только в бинокль. По его словам, это первый случай пиратства, осуществленный мигрантами в открытом море.

Напомним, в июне прошлого года французская полиция «выселила» более 350-ти мигрантов, облюбовавших один из корпусов университета в Париже. Ущерб, нанесенный университету от проживания там мигрантов, оценен в 800 тыс. евро.