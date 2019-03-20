Туск назвал условия короткой отсрочки «Брекзит». Фото: 112 Украина

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Brexit (Брекзит) может получить короткую отсрочку в том случае, если парламент Великобритании одобрит предварительно оговоренное соглашение премьер-министра Терезы Мэй и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Только это может позволить Брюсселю принять решение касательно короткой отсрочки для выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом глава Совета ЕС Дональд Туск заявил во время брифинга 20 марта, передает Sky News.

«Короткая отсрочка Brexit будет возможна, но при условии положительного голосования в пользу соглашения в парламенте», — отметил он.

По словам Туска, отсрочка до 30 июня будет иметь ряд политических и юридических вопросов, поскольку в конце мая состоятся выборы в Европарламент. В этих выборах должна участвовать и Великобритания.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила председателю Европейского парламента Дональду Туску просьбу отсрочить выход из Европейского Союза. Она попросила продлить сроки Brexit еще на три месяца — до 30 июня 2019 года

Как известно, Великобритания должна выйти из ЕС до 29 марта. На данный момент королевство и Европейский Союз еще не договорились об условиях Brexit. Депутаты отказались выходить из ЕС без соглашения.