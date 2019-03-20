Brexit: Мэй попросила отсрочить выход Великобритании из ЕС. Фото: ИноСМИ

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Великобритания попросила отсрочить выход из Европейского Союза. Соответствующую просьбу направила премьер-министр страны Тереза Мэй председателю Европейского парламента Дональду Туску.

Мэй попросила продлить сроки Brexit еще на три месяца — до 30 июня 2019 года, сообщает ВВС.

По словам Мэй, это последняя просьба об отсрочке выхода Великобритании из ЕС, больше просить власти о переносе сроков Brexit она не планирует

Впрочем, в ЕС обращение Мэй не нашло поддержки. По данным Reuters, срок Brexit могут продлить только до 23 мая (до проведения очередных выборов в ЕС).

Сообщается, что Великобритания обратилась с просьбой отсрочить выход из ЕС после провала голосования в парламенте касательно поддержки согласованного с Брюсселем соглашения по Brexit. Этот вопрос даже не вынесли на голосование, поскольку был применен прецедент о невозможности рассмотрения вопроса, который отклоняли дважды.

Напомним, Великобритания должна выйти из ЕС до 29 марта. На данный момент королевство и Европейский Союз еще не договорились об условиях Brexit. Депутаты отказались выходить из ЕС без соглашения.