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«Брексит»: парламент Великобритании отклонил новое соглашение Терезы Мэй. Фото: ИноСМИ

«Брексит»: парламент Великобритании отклонил новое соглашение Терезы Мэй

12 мар 2019, 22:06
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Британское правительство проголосовало против «брексита». Новое соглашение Терезы Мэй не получило необходимую поддержку: против проголосовали 391 депутат, а за — только 242.

Перед голосованием по «брекситу» представители Демократической юнионистской партии северной Ирландии заявили, что не будут поддерживать соглашение. Только поддержка этой партии могла позволить консерваторам получить большинство в парламенте. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

Евроскептики среди консерваторов также провели юридическую проверку нового соглашения и отказались его поддерживать. Главный советник правительства по правовым вопросам Джеффри Кокс категорично заявил, что юридический риск в случае принятия этого соглашения останется неизменным.

В прошлый раз, когда парламент проводил голосование по «брекситу», против выхода из ЕС проголосовали 432 депутата. После этого парламент обязал премьер-министра Терезу Мэй провести новые переговоры в Брюсселе о соглашении по «брекситу».

Согласно первоначальным планам, выход из ЕС запланировали на 29 марта этого года. Однако, газета Timesнакануне сообщила, что «брексит» отсрочат по меньшей мере на год. Другая британская газета (Guardian) заявила, что ЕС планирует отложить «брексит» сразу до 2021 года.

Отметим, что в новом соглашении учли все пожелания парламентариев, а дополнительное соглашение позволяет Северной Ирландии остаться частью таможенного союза ЕС.


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