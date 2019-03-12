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Суд в Черкассах отпустил одного из членов «Национального корпуса» под домашний арест, фото — Про все

Беспорядки в Черкассах: суд отпустил одного из членов «Национального корпуса» под домашний арест (ВИДЕО)

12 мар 2019, 22:02
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Члена партии «Национальный корпус» Антона Братко, которого подозревают в организации массовых беспорядков в Черкассах, отпустили под ночной домашний арест. Такое решение принял 12 марта Соснивский райсуд Черкасс, сообщается в трансляции «UA: Черкассы».

Братко намеревались взять на поруки четверо народных депутатов. Обвинение просило для активиста «Нацкорпуса» два месяца ареста без возможности внесения залога. Следственный судья не увидела достаточных оснований для пребывания Братко в СИЗО, поэтому он пока будет находиться под домашним арестом.

Антона Братко, а также председателя областной организации «Национального корпуса» Дмитрия Кухарчука задержали в воскресенье, 10 марта. Их подозревают в организации массовых беспорядков и нанесении травм работникам полиции.

В субботу, 9 марта, после выступления президента на сцене возле Дворца культуры «Дружба народов» несколько десятков представителей «Национального корпуса» пытались прорваться к главе государства и устроили беспорядки и драку с полицией. Во время драки с применением слезоточивого газа и файеров пострадали, по словам прокурора, 25 правоохранителей.

Источник: Ракурс


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