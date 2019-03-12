Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
КСУ не будет рассматривать жалобу нардепов относительно томоса

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу нардепов относительно томоса (ДОКУМЕНТ)

12 мар 2019, 21:22
999

Конституционный суд Украины 7 марта отказал в открытии конституционного производства по представлению 47 народных депутатов относительно постановления Верховной Рады о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса Православной церкви в Украине.

Соответствующее постановление 12 марта опубликовали на сайте Конституционного суда.

Конституционный суд объяснил, что может рассматривать только те вопросы, которые ему подведомственны в соответствии с положениями ст. 150 Конституции и ст. 7 закона «О Конституционном суде Украины».

В КСУ считают, что в постановлении Рады, которое оспаривала группа нардепов, есть вопросы, которые имеют политический характер.

КСУ не будет рассматривать жалобу нардепов относительно томоса

КСУ не будет рассматривать жалобу нардепов относительно томоса

КСУ не будет рассматривать жалобу нардепов относительно томоса

КСУ не будет рассматривать жалобу нардепов относительно томоса

«Они должны решаться в пределах компетенции и политической целесообразности соответствующих органов государственной власти», — говорится в постановлении суда.

Напомним, что обращение в Конституционный суд о признании неконституционным постановления Рады о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху подали 47 народных депутатов. Кроме этого, три соответствующие жалобы поступили и в Верховный суд.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Беспорядки в Черкассах: руководителю областной организации «Нацкорпуса» избрали меру пресечения (ВИДЕО)

Председателю Черкасской областной организации партии «Национальный корпус» Дмитрию Кухарчуку избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его подозревают в организации беспорядков 9 марта

Новости Украины
23:02   12 мар

Непризнание Крыма российским Палата представителей провозгласила официальной политикой США

Палата представителей США одобрила запрет на признание Крыму русским. Законопроект признает официальной политикой Соединенных Штатов непризнания суверенитета РФ над Крымом

Новости мира
22:34   12 мар

Главные новости за 12 марта: замена Гладковскому в СНБО, заявление Луценко о методах Бигуса и начало выплаты субсидий деньгами

Главными новости 12 марта стало назначение Кривоноса на освободившуюся должность Гладковского в СНБО, заявление генпрокурора Луценко о методах расследования Бигуса и начало «Ощадбанком» выплаты субсидий деньгами

Новости Украины
17:34   12 мар