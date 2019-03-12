КСУ не будет рассматривать жалобу нардепов относительно томоса

https://racurs.ua/n119311-konstitucionnyy-sud-otkazalsya-rassmatrivat-jalobu-nardepov-otnositelno-tomosa-dokument.html

Racurs.ua

Конституционный суд Украины 7 марта отказал в открытии конституционного производства по представлению 47 народных депутатов относительно постановления Верховной Рады о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса Православной церкви в Украине.

Соответствующее постановление 12 марта опубликовали на сайте Конституционного суда.

Конституционный суд объяснил, что может рассматривать только те вопросы, которые ему подведомственны в соответствии с положениями ст. 150 Конституции и ст. 7 закона «О Конституционном суде Украины».

В КСУ считают, что в постановлении Рады, которое оспаривала группа нардепов, есть вопросы, которые имеют политический характер.

«Они должны решаться в пределах компетенции и политической целесообразности соответствующих органов государственной власти», — говорится в постановлении суда.

Напомним, что обращение в Конституционный суд о признании неконституционным постановления Рады о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху подали 47 народных депутатов. Кроме этого, три соответствующие жалобы поступили и в Верховный суд.