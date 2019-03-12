Миллионы смертей в год происходят из-за грязного воздуха – ученые. Фото: 24smi

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Миллионы смертей в год происходят по причине загрязнения воздуха. В Украине этот показатель составляет около 200 человек на 100 тыс. жителей. Всего в мире из-за грязного воздуха ежегодно погибает около 8,8 млн человек, а в Европе таких случаев около 800 тыс. в год.

Загрязнение воздуха приводит к проблемам сердечно-сосудистой системы (инсульт и сердечный приступ) и респираторным заболеваниям. Количество смертей из-за грязного воздуха подсчитали ученые Университетского медицинского центра Майнце в Германии. Свое исследование они опубликовали в журнале European Heart Journal, передает naked-science.

Исследователи обнаружили, что загрязнение воздуха «убивает» гораздо эффективнее, чем курение табака (8,8 млн смертей против 7,2 млн). Однако, если курить можно бросить, то спастись от загрязнения воздуха не получится.

Для своего исследования ученые применили модель, которая имитировала химические процессы в атмосфере, а также их дальнейшее влияние на окружающую среду. С ее помощью ученые проанализировали такие данные ВОЗ как возраст, плотность населения, причины смерти, факторы риска развития заболеваний и географическое положение. Таким образом ученые смогли выйти на так называемые дополнительные смерти, которые вызывает именно загрязнение воздуха.

Самые высокие показатели оказались в странах Восточной Европы, среди которых Украина, Румыния, Хорватия и Болгария. В этих странах загрязнение воздуха убивает около 200 человек на каждые 100 тыс. жителей. Самый низкий уровень оказался в Великобритании (98 на 100 тыс.) и во Франции (105 на 100 тыс.).

Уровень показателей зависит от качества воздуха и плотности населения, однако ученые предполагают, что более низкие показатели в Западной Европе объясняются высоким уровнем здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, в каких городах Украины самый грязный воздух. В рейтинг вошли 39 городов.