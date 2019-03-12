«Газпром» остановит транзит газа через Украину в Турцию в 2020 году, фото - Твиттер

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«Газпром» остановит транзит газа через Украину в Турцию в 2020 году. Об этом заявили в болгарском правительстве.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова в интервью телеканалу bTV рассказала, что правительство страны получило официальное письмо от «Газпрома» о прекращении в 2020 году транзита газа через Украину в Турцию. «Газпром» планирует прекратить транзит по Трансбалканскому коридору.

В российском газовом монополисте заявили РБК, что официальных писем в Болгарию не посылали.

Если вторая ветка газопровода «Турецкий поток» пройдет не по территории Болгарии, Петкова пообещала, что правительство страны подаст в суд на Россию. Болгария потребует от россиян возместить транзитные платежи, которые, согласно контракту, страна должна получать до 2030 года.

Напомним, что сегодня Европарламент сегодня принял резолюцию о несоответствии газопровода «Северный поток-2», который должен соединить по дну Балтийского моря Германию и Россию, стратегическим интересам Европейского Союза. В тексте резолюции отмечается, что «Северный поток-2» усиливает зависимость от России в поставках газа, представляет угрозу внутреннему рынку Евросоюза и не отвечает стратегическим интересам еврообъединения в сфере энергетической политики.