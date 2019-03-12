Ничего святого: в Одессе устроили стрельбу по могилам на кладбище. Фото: Патрульная полиция

https://racurs.ua/n119308-nichego-svyatogo-v-odesse-ustroili-strelbu-po-mogilam-na-kladbische-foto.html

Racurs.ua

В Одессе вандалы устроили стрельбу на кладбище. Группа из шести человек стреляла по надгробиям, а в багажнике их автомобиля полицейские обнаружили украденные с могил живые цветы.

На Западном кладбище в Одессе патрульные задержали трех женщин и трех мужчин. Они развлекались на кладбище и устроили там стрельбу. В багажнике автомобиля ВАЗ правоохранители обнаружили красные гвоздики и другие цветы, которые украли вандалы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

Информацию о вандалах правоохранители получили от заявителя, который рассказал о стрельбе. Оружие, которое нашли у одного из задержанных во время обыска, изъяли и отправили на экспертизу.

Правоохранители проверяют причастны ли задержанные к другим аналогичным правонарушениям.

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс», в Ивано-Франковской области группа неизвестных разбила кресты на бывшем военном польском кладбище. Правоохранители квалифицировали действия вандалов по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с грубым нарушением общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом).