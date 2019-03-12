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Ракурс
«Северный поток-2» соединит Германию и Россию, фото: Wikimedia Commons

«Северный поток-2» не отвечает стратегическим интересам ЕС и должен быть остановлен — резолюция Европарламента

12 мар 2019, 15:38
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Европарламент сегодня принял резолюцию о несоответствии газопровода «Северный поток-2», который должен соединить по дну Балтийского моря Германию и Россию, стратегическим интересам Европейского Союза (ЕС).

Соответствующий документ поддержали 402 евродепутата, 163 проголосовали против, 89 воздержались, сообщает «Укринформ».

В тексте резолюции отмечается, что «Северный поток-2» усиливает зависимость от России в поставках газа, представляет угрозу внутреннему рынку Евросоюза и не отвечает стратегическим интересам еврообъединения в сфере энергетической политики.

«Поэтому он должен быть остановлен», — отмечается в резолюции.

Автор резолюции, представитель Латвии Сандра Калниете, отмечает, что целью построения «Северного потока-2» является прекращение транзита газа в Европу через территорию Украины.

Длина «Северного потока-2» составит более 1,2 тыс. км, ожидаемая пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год.

Напомним, недавно в МИД Дании заявили, что решение правительства страны о разрешении на строительство «Северного потока-2» еще не принято, а продолжение российской агрессии против Украины делает его предоставление менее вероятным.


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