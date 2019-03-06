«Северный поток-2» соединит Германию и Россию в обход Польши и Украины, фото: Delfi

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Racurs.ua

Дания еще не решила, будет ли предоставлять разрешение на прокладку российско-немецкого газопровода «Северный поток-2» через свои территориальные воды.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел страны Андерс Самуэльсен, сообщает агентство AP.

Самуэльсен отметил, что продолжение российской агрессии против Украины делает предоставление такого разрешения менее вероятным.

Сейчас датское энергетическое агентство рассматривает соответствующую заявку российского «Газпрома». Если она будет отклонена, «Северный поток-2» придется прокладывать альтернативным, более дорогим маршрутом.

По словам Самуэльсена, когда придет время принять это решение, Копенгаген оценит, что происходит в России и как она относится к Украине.

«Северный поток-2» планируют проложить из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины и Польши. Этот проект активно критикуют не только Варшава и Киев, но также США и балтийские страны.

Напомним, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко недавно заявил, что после построения «Северного потока-2» объем транспортировки российского газа по территории Украины может упасть до нуля.