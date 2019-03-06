На Киевщине неизвестные напали журналиста и повредили его камеру. Фото: Деловая столица

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Racurs.ua

На журналиста напали неизвестные и повредили его камеру. Инцидент произошел сегодня, 6 марта, в селе Чабаны Киево-Святошинского района.

Журналист одной из радиостанций с коллегой находились в помещении Чабановского сельского совета, когда неизвестные напали на них. Злоумышленники вытолкали представителей СМИ из здания сельсовета и избили их, сообщают в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

В результате избиения 37-летний журналист получил телесные повреждения. Также была повреждена камера.

Правоохранители расследуют избиение работников СМИ. По факту нападения открыто уголовное производство по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Полицейские опрашивают свидетелей и устанавливают лиц, причастных к избиению журналиста.

Напомним, в январе 2019 года на журналистов напали в Киеве неизвестные. Группа неизвестных повредила автомобиль представителей СМИ топором, забрала деньги и избила журналистов.