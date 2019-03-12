Погода в Украине завтра ожидается солнечная. Фото: DesktopWallpapers.ru

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Racurs.ua

Погода в Украине 13 марта ожидается солнечная с облачностью, осадков не обещают.

Ночью столбики покажут от 0° до 6° мороза, днем 4−10° выше нуля. Ветер обещают юго-западный и южный 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 13 марта ожидается солнечная. Температура ночью 2−4° мороза, днем 4−6° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки ожидается хорошая, солнечная погода. Ночью температура воздуха от 3−5° мороза, днем 6−8° тепла.

В Одессе завтра обещают солнечную погоду. Температура воздуха ночью от 0° до 2° тепла, днем столбики термометров покажут 7−9° выше нуля.

В Днепре в среду существенных осадков не обещают. Ночью температура воздуха составит от 2−4° мороза, днем ожидается 5−7° тепла.

В Харькове завтра без существенных осадков. Температура ночью от 3−5° мороза, днем 6−8° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 13 марта прогнозируется солнечная погода. Температура воздуха ночью от 3−5° мороза, днем 6−10° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 марта ожидается неспокойная. В течение суток прогнозируют малую геомагнитную бурю.

Напомним, 12 марта в Карпатах насыпало около двух метров снега, синоптики предупреждают о высоком уровне опасности схода лавин. Высота снежного покрова на снеголавинной станции Пожежевская составляет 68−160 см.